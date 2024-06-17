Правительство РФ поддержало законопроект о миграционном режиме высылки из РФ

Все новости по теме: Миграционный вопрос

Кабмин РФ одобрил законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва правительства.

Согласно законопроекту иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Порядок применения нового режима установит МВД. После принятия закона полицейские смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в режиме высылки, в том числе с использованием технических средств. 

Иностранцам, находящимся в режиме высылки из РФ, будут грозить ограничительные меры, в том числе запрет на приобретение недвижимости, открытие счетов в банках и заключение браков. Им хотят запретить покупать транспортные средства и другие виды техники, а также регистрировать такой транспорт. Согласно проекту они будут ограничены в праве на управление транспортными средствами и не допущены к сдаче экзаменов на водительские права.

В случае принятия закон вступит в силу в течение 90 дней после официального опубликования.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter