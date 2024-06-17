Правительство РФ поддержало законопроект о миграционном режиме высылки из РФ

Кабмин РФ одобрил законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва правительства.

Согласно законопроекту иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Порядок применения нового режима установит МВД. После принятия закона полицейские смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в режиме высылки, в том числе с использованием технических средств.

Иностранцам, находящимся в режиме высылки из РФ, будут грозить ограничительные меры, в том числе запрет на приобретение недвижимости, открытие счетов в банках и заключение браков. Им хотят запретить покупать транспортные средства и другие виды техники, а также регистрировать такой транспорт. Согласно проекту они будут ограничены в праве на управление транспортными средствами и не допущены к сдаче экзаменов на водительские права.

В случае принятия закон вступит в силу в течение 90 дней после официального опубликования.