Власти намерены ужесточить требования к иностранным агентам

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий лишение права иностранных агентов осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем. Как сообщает телеграм-канал Общественной палаты РФ, законопроект связан с «развитием институтов общественного контроля».



«Иностранные агенты больше не смогут осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем и входить в состав соответствующих институтов, — отмечается в сообщении. — Лица, имеющие гражданство другого государства, также не смогут быть членами Общественной палаты России, региональных общественных палат. Кроме того, выдвигать кандидатов в общественные палаты не смогут организации-иноагенты».

Как отмечает Общественная палата, «проект предполагает поддержку гражданских инициатив, направленных на сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».