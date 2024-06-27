Вячеслав Генне ушел с поста советника губернатора по архитектуре

Вячеслав Генне ушел с поста советника губернатора по архитектуре
Вячеслав Генне. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ушел со своего поста. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».

«Я уже неделю не работаю или больше, у меня просто закончился контракт, — сообщил Генне. — В планах проектированием заниматься в своей мастерской. Я же по образованию архитектор. Если за советом обращаться будут, отказывать не буду, опыт есть».

Генне пояснил, что не планирует уходить из архитектурно-градостроительного совета при правительстве Калининградской области.

Напомним, что на пост советника по архитектурным вопросам Генне был назначен в декабре 2017 года. До этого он с 2013 года был главным архитектором Калининграда.

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