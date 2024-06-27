Вячеслав Генне ушел с поста советника губернатора по архитектуре

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ушел со своего поста. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».



«Я уже неделю не работаю или больше, у меня просто закончился контракт, — сообщил Генне. — В планах проектированием заниматься в своей мастерской. Я же по образованию архитектор. Если за советом обращаться будут, отказывать не буду, опыт есть».

Генне пояснил, что не планирует уходить из архитектурно-градостроительного совета при правительстве Калининградской области.