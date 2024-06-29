Беспрозванных считает, что бизнес демонстрирует высокий уровень адаптивности к санкциям

Беспрозванных считает, что бизнес демонстрирует высокий уровень адаптивности к санкциям
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
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Бизнес Калининградской области демонстрирует высокий уровень адаптивности в условиях санкций. Об этом заявил на отчетном собрании регионального Союза промышленников и предпринимателей врио губернатора Алексей Беспрозванных, пишет пресс-служба правительства области.

Алексей Беспрозванных подтвердил свою готовность к диалогу с бизнес-сообществом, пообещав в своей работе «опираться на бизнес-объединения» и выразив надежду на помощь «в разработке решений для поддержки экономики».

По мнению врио губернатора, в условиях санкций и логистических ограничений бизнес Калининградской области демонстрирует высокий уровень ответственности и адаптивности. «Промышленники и предприниматели нашего региона столкнулись с ситуацией, которой нет нигде в стране, но при этом продолжают инвестировать и развивать свои предприятия», — отметил Беспрозванных.

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