Глава СКР считает, что в России надо «срочно запретить» ношение никабов

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Глава СКР Александр Бастрыкин предлагает «срочно» запретить ношение никабов (мусульманских головных уборов с прорезью для глаз — прим. Нового Калининграда) на фоне недавних терактов в Дагестане. Об этом он заявил на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, пишет РБК.

Один из участников форума спросил Бастрыкина, возможен ли запрет никабов в России, отметив, что в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытыми лицом запрещено. «Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — ответил Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — подытожил Бастрыкин.

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