В правительстве области намерены создать ситуационный центр губернатора

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области разработало проект указа о создании ситуационного центра губернатора региона. Как отмечается в документе, центр будет располагаться в здании правительства по ул. Дмитрия Донского, 1.

«Ситуационный центр <...> является организационно-техническим комплексом специально оборудованных помещений, программно-технических средств обработки и отображения информации, средств связи и передачи данных, информационных систем и служб эксплуатации», — говорится в проекте указа. Он предназначен для решения актуальных вопросов, возникающих на территории региона.

В рамках реализации указа, как отмечается в проекте документа, будут обеспечиваться сбор, обработка, анализ и хранение информации по актуальным вопросам, «обеспечение мониторинга СМИ на предмет выявления актуальных вопросов», «информационно-аналитическое обеспечение губернатора Калининградской области в целях всесторонней оценки актуальных вопросов».

Планируется также, что центр будет формировать оценку эффективности деятельности органов власти в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области.