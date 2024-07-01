Беспрозванных считает, что молодёжь может сделать в регионе «блестящую карьеру»

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Врио губернатора Калининградской области намерен мотивировать молодежь возвращаться в регион. Об этом он сказал 1 июля в ходе торжественной церемонии чествования лучших выпускников школ, сообщила пресс-служба облправительства.

«Сегодня Калининградская область считается одним из самых комфортных и привлекательных для жизни регионов страны. У нас развивается бизнес и открываются новые предприятия, реализуются президентские нацпроекты, что требует постоянного притока молодых и креативных кадров, — отметил Алексей Беспрозванных. — Даже если вы решите продолжить обучение за пределами региона, уверен, что именно в родной Калининградской области вы сможете реализовать себя в будущем, найти наилучшее применение вашим знаниям и талантам, создать крепкую семью и построить блестящую карьеру. А мы для этого будем стараться создавать для вас все условия».

После церемонии награждения Алексей Беспрозванных обсудил с выпускниками перспективные отрасли для трудоустройства, кадровые программы и адресную помощь для молодых специалистов. Он пообещал, что все предложения молодежи будут проработаны региональным министерством образования, куда будущие студенты всегда могут напрямую обратиться.

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