Госдума утвердила закон о дифференцированном НДФЛ и повышении налога на прибыль

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Госдума на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон, предусматривающий введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно документу, налоговая ставка НДФЛ для доходов до 2,4 млн руб. в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. — 312 тыс. руб. и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 млн до 20 млн руб. — 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. — 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. — 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.

При этом повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения. Повышенный НДФЛ не распространяется на надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

Также законопроект увеличивает с 2025 г. ставку налога на прибыль с 20% до 25%, что даст в бюджетную систему в 2025 г. дополнительно 1,6 трлн руб., а за 2025-2027 гг. — порядка 5 трлн руб. Кроме того, документом предусмотрен еще целый ряд уточнений и нововведений.

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