Власти РФ продлили «Семейную ипотеку» до 2030 года

Программу «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлили в России до 2030 года. Об этом сообщает сайт Министерства финансов РФ.

«По поручению президента России Владимира Путина, „Семейная ипотека“ по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Уточняется, что заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму, однако «в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%».

Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, где есть ребенок-инвалид.кими объемом строительства.

