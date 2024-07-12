В России хотят закрыть доступ нелегалам к работе в сервисах такси и доставки

В России планируют обязать цифровые платформы-агрегаторы контролировать соблюдение миграционного законодательства их пользователями — например таксистами или курьерами. Об этом говорится в новой версии законопроекта о платформенной занятости, пишет телеграм-канал «Ведомостей».

«Регулирование распространится только на площадки, включенные в реестр цифровых платформ. Из новой версии законопроекта следует, что вступление в него будет обязательным, а не добровольным, как предполагалось ранее», — отмечается в сообщении.

По мнению авторов документа, он не столько усиливает жесткость регулирования, сколько закрепляет те обязанности, которые уже и так выполняют платформы занятости.