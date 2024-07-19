В России хотят ужесточить ответственность за умышленное уничтожение чужого имущества

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В России хотят ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, определив новым квалифицирующим признаком совершение деяний по мотивам ненависти или вражды. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и предлагает установить наказание в виде пяти лет лишения свободы, пишет «Коммерсант».

По действующему законодательству уничтожение или повреждение чужого имущества относится к преступлениям небольшой тяжести и наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Однако при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет. «Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем совершенное из хулиганских побуждений», — отметил один из авторов законопроекта единоросс Василий Пискарев.

Внесенный в Госдуму документ предполагает, что за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, будет предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.

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