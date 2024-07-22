В регионе стартовала подача заявлений для участия в электронном голосовании

В понедельник, 22 июля, в Калининградской области стартовала подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Подать заявление необходимо до 22:59 2 сентября. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.



ДЭГ позволит избирателям принять участие в выборах губернатора Калининградской области 6, 7 или 8 сентября " из любой точки страны, где есть интернет, с помощью смартфона, планшета или компьютера«, напомнили в облизбиркоме.

«Подать заявление с помощью портала „Госуслуги“ возможно, если⁣ у вас подтвержденная учетная запись на портале, ваши паспортные данные, включая адрес регистрации в личном кабинете портала „Госуслуги“, соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Досрочные выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. В пятницу, 19 июля, завершился срок подачи документов на регистрацию от кандидатов. Зарегистрированы Алексей Беспрозванных («Единая Россия»), Юрий Шитиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Максим Буланов (КПРФ), Евгений Мишин (ЛДПР).

Кандидат от «Яблока» Роман Морозов предоставил не весь пакет документов, решение о его регистрации будет приниматься избиркомом.