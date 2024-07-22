Путин разрешил направлять маткапитал на строительство ИЖД через эскроу-счета

Материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Согласно изменениям, средства маткапитала могут быть потрачены на строительство дома по договору строительного подряда. Они будут направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому указан застройщик — юрлицо или ИП. Закон также прописываетет механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения действия договора счета эскроу.

В тексте закона уточняется, что подрядчик должен иметь аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства. У него также должна быть аккредитация банка.