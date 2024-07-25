118 дней отдыха: Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных в 2025-м

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В 2025 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118. Это следует из проекта постановления, закрепляющего порядок переноса выходных дней в 2025 году, подготовленного Министерством труда и социальной защиты РФ, отмечается на сайте ведомства.

«Ежегодно Правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. <...>Так, в 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по 4 выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще 4 дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне. А новогодние каникулы 2025-2026 начнутся 31 декабря 2025 года», — прокомментировал документ Антон Котяков.

Также предлагается перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

Таким образом, Минтруд предлагает установить в 2025 году следующие дни отдыха:
• с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. (новогодние «каникулы» продлятся 11 дней);
• с 22 по 23 февраля;
• с 8 по 9 марта;
• с 1 по 4 мая;
• с 8 по 11 мая;
• с 12 по 15 июня;
• со 2 по 4 ноября;
• с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.

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