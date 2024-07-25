От 18 до 73 лет: избирком рассказал о кандидатах в депутаты окружных советов

Территориальные избирательные комиссии в 8 муниципалитетах завершили прием документов от кандидатов в депутаты окружных советов. По данным на 18 часов 24 июля, в выборах участвуют 146 кандидатов, 53 из которых уже зарегистрированы. Об этом сообщает телеграмм-канал облизбиркома.

Как напомнили в облизбиркоме, 6,7 и 8 сентября новые составы окружных Советов выберут в Озерском (15 мандатов), Светловском (15 мандатов) и Янтарном (11 мандатов) округах. Дополнительные выборы (по 1 мандату) пройдут в Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском, Правдинском округах.

«Наиболее конкурентными основные выборы обещают быть в Янтарном городском округе. На 11 мест в Окружном Совете на данный момент претендуют 49 кандидатов. Здесь же самый «мужской» состав кандидатов: только каждый пятый из них женщина. Тогда, как в Светловском и Озерском округах - каждый третий кандидат - представительницы прекрасного пола», — отмечается в сообщении.

«Самая большая возрастная группа - 40-49 лет – 41 кандидат. Только один кандидат из 146 старше 70 лет. В этом году ему исполнится 73 года. Самому молодому кандидату в феврале этого года исполнилось 18 лет. Каждый десятый кандидат – пенсионер. Почти две трети кандидатов имеют высшее образование», — уточнили в облизбиркоме.