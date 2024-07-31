Польша заявила о начале войсковой операции на границе с Беларусью

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о начале с 1 августа операции по защите границ с Беларусью. Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом министр заявил на встрече с военными, проходящими службу на польско-белорусской границе. Новая операция станет ответом на «нелегальную миграцию с востока».



«Мы здесь, чтобы совершить изменения и начать новую операцию под кодовым названием «Безопасное Подлясье», — заявил министр.

О решении начать новую операцию по защите границы Польши с Беларусью польское Минобороны объявило в середине июля. Как отмечает агентство, в военный контингент на польско-белорусской границе войдут до 17 тыс. военнослужащих, из них непосредственно вести службу на границе будут вести 8 тыс. солдат и офицеров польской армии. 9 тыс. военных будут находиться в резерве.

Кроме того, Вооруженные силы Польши намерены начать с 1 августа операцию «Восточная заря» по укреплению возможностей противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, в том числе на границе с РФ и Беларуси. «Особое внимание будет уделено отработке действий против беспилотников, летящих на малых и предельно малых высотах», — сообщает ТАСС.

Газета Rzeczpospolita со ссылкой на оперативное командование Польши сообщает, что новая операция стала ответом на «нелегальную миграцию с востока, которая представляет собой вызов внутренней безопасности страны».