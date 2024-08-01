Россия и США обменялись заключенными на территории Турции

В Турции в аэропорту Анкары в четверг состоялся крупнейший в истории отношений России и США обмен заключенными. Как пишет «Коммерсант», его участниками стали по разным данным от 24 до 26 человек.



О том, что обмен в итоге состоялся в аэропорту Анкары, первым сообщило турецкое агентство Ihlas Haber Ajans, уточнив, что обмен заключенными был проведен при координации Службы турецкой разведки (MIT).

«Российская сторона передала американской 16 человек (в эту группу вошли граждане США, лица с двойным гражданством и россияне), а американская России — 8 человек (все они граждане РФ), — пишет издание. — В сделке поучаствовали и другие страны, в том числе Германия, выдавшая России Вадима Красикова, о судьбе которого переживал лично президент РФ Владимир Путин, а также Белоруссия, выдавшая ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни за наемничество и терроризм».

«Коммерсант» отмечает, что обмен можно назвать историческим — в истории современной России подобных примеров еще не было.

Как полагает издание, в Турцию те, кого российская сторона представила к обмену, прилетела на самолёте Ту-204-300 специального летного отряда «Россия», который вылетел из Москвы днём.

По данным «Коммерсанта», кроме журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, российская сторона, в частности, представила к обмену иноагентов, заключённых оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу* и Илью Яшина*.

* признан иностранным агентом в России