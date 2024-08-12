В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «из-за активности врага на границе» жителей Краснояружского района начинают перемещать «в безопасные места». Об этом Гладков рассказал в своём телеграм-канале.



«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — рассказал Гладков. По его словам, процесс вывоза проходит под руководством ответственных лиц, без паники. Сколько жителей будут эвакуированы, он не сообщил.

Краснояружский район находится на границе с Сумской областью Украины, население — около 14 тысяч человек.

В субботу Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил о введении по решению директора ФСБ РФ Александра Бортникова режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщал «Интерфакс».