Под контролем ВСУ в Курской области находятся 28 населённых пунктов

Под контролем вооружённых сил Украины в Курской области находятся 28 населённых пунктов. Ситуацию на приграничных территориях России обсудили на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин в понедельник, 12 августа.



Глубина проникновения ВСУ на территорию региона составляет 12 км, ширина — 40. Отсутствие четкой линии фронта в Курской области затрудняет определение местонахождения вооруженных сил Украины, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Погибших гражданских в регионе — 12 человек, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Неизвестна судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем противника, отметил Смирнов. За сутки на курском направлении отражено семь атак ВСУ в районе Мартыновки, Борков и Коренево.

В приграничье Белгородской области под обстрелами остаются 115 тыс. человек. Порядка 50-70% жителей Шебекино на сегодняшний день покинули город из-за постоянных атак ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.