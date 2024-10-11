Нобелевскую премию мира дали пережившим ядерную бомбардировку Хиросимы

Нобелевскую премию мира 2024 г. присудили японской организации «Нихон Хиданки», основанной людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году (хибакуся — «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»), и выступают за запрет ядерного оружия по всему миру. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Нобелевский комитет.



«Массовое движение выживших после атомной бомбардировки из Хиросимы и Нагасаки, также известных как „хибакуся“, получает Нобелевскую премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться. Экстраординарные усилия „Нихон Хиданки“ и других представителей племени „хибакуся“ внесли большой вклад в установление ядерного табу», — говорится в решении комитета.



Nihon Hidankyo — единственная общенациональная организация «хибакуся» — жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — в Японии, выступающая за общественную помощь выжившим после атомной бомбардировки и отмену ядерного оружия. Группа была сформирована в 1956 г. после того, как японские рыбаки подверглись воздействию ядерных осадков после испытания США водородной бомбы на атолле Бикини в 1954 г. Цель организации — оказать давление на правительство Японии с целью улучшения поддержки жертв и лоббировать отмену ядерного оружия.