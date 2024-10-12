СМИ: новая американская база ПРО в Польше сможет уничтожать российские ракеты

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Американская база ПРО в Редзикове на севере Польши, которую собираются открыть в ближайшие недели, сможет заниматься не только уничтожением иранских ракет, угрожающих США, но и российских. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Радослава Сикорского в эфире Radio Rebeliant.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — сказал он.

Решение о строительстве базы ПРО в Редзиково, расположенном в 200 км от Калининградской области, было принято в 2009 году при президенте США Бараке Обаме. Это второй подобный объект в Европе, возведенный в рамках создания системы глобальной ПРО США. Создание базы американские власти объясняли угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.

Предполагалось, что на ней будет размещен комплекс Aegis Ashore (наземный вариант корабельной противоракетной системы Aegis) с радиолокационной станцией и тремя пусковыми установками Mk 41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3 (SM-3).

Президент России Владимир Путин заявил, что размещение американских систем ПРО в Европе — это наращивание ядерного потенциала, а не защита.

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