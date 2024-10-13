Туск: Польша не согласится на пакт о релокации нелегальных мигрантов

Польша не согласится на пакт Еврокомиссии о релокации нелегальных мигрантов, основанной на системе квот. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде партии «Гражданская платформа» в субботу в Варшаве.
«Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности», — сказал Туск. Премьер-министр подчеркнул, что никто его «не заставит и не убедит».Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. План был раскритикован со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу «принимай или плати», а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.