Туск: Польша не согласится на пакт о релокации нелегальных мигрантов

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Польша не согласится на пакт Еврокомиссии о релокации нелегальных мигрантов, основанной на системе квот. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде партии «Гражданская платформа» в субботу в Варшаве.

«Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности», — сказал Туск. Премьер-министр подчеркнул, что никто его «не заставит и не убедит».

Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. План был раскритикован со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу «принимай или плати», а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.

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