Туск: Польша не согласится на пакт о релокации нелегальных мигрантов





Польша не согласится на пакт Еврокомиссии о релокации нелегальных мигрантов, основанной на системе квот. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде партии «Гражданская платформа» в субботу в Варшаве.

«Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности», — сказал Туск. Премьер-министр подчеркнул, что никто его «не заставит и не убедит».