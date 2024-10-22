Дудю* отказали в передаче на рассмотрение Верховного суда жалобы на статус иноагента

Признанному в России иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* отказано в передаче жалобы на гражданский иск к Минюсту на рассмотрение Верховного суда. По мнению Дудя, его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — уточнила представитель суда.

Отметим, что ранее ТАСС сообщил, что украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент, который размещал в своих социальных сетях иноагент Юрий Дудь*. За три года компания осуществила 36 транзакций на банковский счет Дудя.

Напомним, Минюст внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. Блогер дважды пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

* Дудь Юрий Александрович — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.