В Госдуме предложили экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Чубайса

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В Россию следует экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, чтобы тот ответил за проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики. Такое мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин.

Как напоминает информагентство, под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. В итоге под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, в то время как генерирующие мощности были приватизированы.

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