Власти РФ решили «мотивировать» госкомпании работать качественно лишением премий

В России установлен расширенный перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций, в случае если они не достигают установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ). Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина РФ.

«В числе новых оснований для сокращения размера годовых премий — несоблюдение рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов организации. Высвобождаемые от такого сокращения средства позволяют более эффективно решать задачи, определённые национальными целями развития. За отсутствие установленных результатов такой работы генеральный директор организации может лишиться 20% премии. Также депремированию в размере 20% будут подвергнуты должностные лица и руководители, не исполнившие установленные показатели цифровой трансформации организации», — отмечается в пояснении к распоряжению.

Как напомнили в кабмине, в 2021 году Правительство РФ инициировало реформу институтов развития и госкомпаний. Применительно к последним для более точной оценки их деятельности были утверждены методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности работы. У госкомпаний появилась обязанность публиковать отчёты о достижении ключевых показателей эффективности, а вознаграждение топ-менеджеров стали рассчитывать в зависимости от достижения заданных параметров.