Президент РФ подписал закон, направленный против фиктивных браков с иностранцами

В России иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание только после трех лет брака с гражданином РФ. Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как отмечалось в сопроводительных документах, иностранцы иногда прибегают к браку без реального намерения создать семью — исключительно с целью получения миграционного статуса. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.