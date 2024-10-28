Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах в Грузии

Парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, закончились победой правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИКа республики.

ЦИК после обработки 100% бюллетеней объявил, что по итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» набирает 53,9%. Следом за правящей партией идут четыре оппозиционные силы: «Коалиция за перемены» — 11,03%, «Единство — Национальное движение» — 10,1%, «Сильная Грузия» — 8,8% и «Гахария — За Грузию» — 7,7%. При этом в крупных городах — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми — ГМ набрала менее 50% и суммарно проиграла оппозиции. В остальных частях страны ГМ победила. А в районах, населенных преимущественно этническими меньшинствами (армянами и азербайджанцами), ЦИК зафиксировала поддержку правящей партии в 70–90%.

В соответствии с итогами голосования ГМ должна получить в парламенте 89 мандатов, «Коалиция за перемены» — 18, «Единство — Национальное движение» — 17, «Сильная Грузия» — 14, а «Гахария — За Грузию» — 12. Таким образом, правящая партия получила необходимое для кворума большинство (76 мест) и обещает как можно скорее приступить к работе, чтобы, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, «процессы продолжились в обычном для нашей страны режиме».

Оппозиционные силы считают выборы фальсифицированными. Вечером в субботу, 26 октября, после закрытия избирательных участков западные институты Edison Research и Harrys X, проводившие экзит-полы по заказу оппозиционных телекомпаний «Мтавари» и «Формула», опередив ЦИК, объявили о победе оппозиции. По их данным, «Грузинская мечта» набирала 40–42%, тогда как ее оппоненты суммарно заручались поддержкой более 50% населения.

Одновременно с оппозицией победу начала праздновать до каких-либо новостей из ЦИКа «Грузинская мечта». Проправительственный телеканал «Имеди» опубликовал результаты своего экзит-пола, проведенного местной социологической службой «Горби», согласно которому партия миллиардера Бидзины Иванишвили набирала более 56% голосов. Примерно такие же цифры показали первые данные от ЦИКа. Тогда оппозиционные силы назвали выборы сфальсифицированными. «"Грузинская мечта" украла у народа победу»,— заявил в субботу вечером, 26 октября, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.