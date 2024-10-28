Аналитики США признали российскую армию самой сильной в мире в 2024 году

Российскую армию признали самой сильной в мире в 2024 году. Соответствующий рейтинг опубликован американским аналитическим изданием U.S. News and World Report, пишет издание «Аргументы и факты».

Эксперты считают, что на первое место рейтинга Вооруженные силы РФ вывели опыт, приобретенный в ходе СВО, а также масштабные усилия по модернизации вооружений и подготовке кадров. Данные факторы способствовали укреплению позиций России и позволили ей возглавить список самых мощных армий мира, отмечают американские аналитики.