Трёх российских дипломатов из генконсульства в Познани обязали покинуть Польшу

Польские власти обязали трёх российских дипломатов из генконсульства в Познани покинуть страну до полуночи 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Варшаве Сергея Андреева.



Российским посольством была получена нота, согласно которой генконсульство должно быть закрыто до полуночи 30 ноября. «Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», — прокомментировал Андреев.



Как сообщает информационное агентство, МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу генконсульства России в Познани. Как сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, персонал будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно. Решение, по данным властей, связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этих обвинений не приводилось.