В России принят законопроект, ужесточающий наказание за незаконную миграцию

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Законопроект, который относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям, во вторник принят сразу в двух чтениях депутатами Госдумы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, авторами которого стали спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты, за организацию незаконной миграции группой лиц будет грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. Законопроект предусматривает и другие ужесточения.

Также документом вводится низший предел срока заключения за организацию незаконного въезда в Россию иностранцев, он составит два года. Сейчас в УК РФ прописан только верхний предел — до пяти лет. Кроме того, виновному будет назначаться штраф до 500 тыс. руб.

«На заседании парламентарии приняли и другие изменения миграционной политики. Сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому совершение преступления нелегальным мигрантом признается отягчающим обстоятельством. Депутаты также приняли законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами миграции и введении исключительного права госучреждений проводить экзамены для мигрантов», — отметило информагентство.

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