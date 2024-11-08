Власти Литвы: необходимо бороться с мнением, что России не вредят санкции

Литовские власти призывают бороться с мнением, что России не вредят санкции. Об этом сообщает телеграмм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление советника президента Литвы Кястутиса Будриса.

«Первое, что нам нужно сделать, — это опровергнуть версию о том, что это не влияет на российскую экономику. Мы должны опровергнуть этот нарратив и использовать факты... Они имеют последствия», — заявил он, уточнив, что санкции сокращают возможности РФ для продолжения военной деятельности.

По мнению Кястутиса, нужно усилить экономическое воздействие на РФ, а страны Центральной Азии убедить в том, что если они и дальше будут помогать обходить санкции, РФ направит свою агрессию на них. «Все страны, у которых значительно увеличился экспорт в Россию, являются, по моему мнению, мишенью для политических и дипломатических действий. Мы должны пойти им навстречу. Не отрезать всех, а найти средства убедить их», — заявил советник президента Литвы.