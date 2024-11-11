Литва ужесточила контроль за товарами двойного назначения из-за санкций против РФ

Литовская таможня ужесточила контроль за товарами двойного назначения в рамках санкций против РФ. Меры начали действовать с 11 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Литва.

«В связи с международными санкциями против России и Беларуси на пограничных пунктах будет проводиться физический контроль товаров двойного назначения», — указали в таможне, уточнив, что особое внимание будут обращать на экспортируемые электронные товары — чипы, микросхемы и другие электронные компоненты.

Также ужесточен контроль за товарами, на которые не распространяются санкции ЕС. — медицинское диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов и их частей.