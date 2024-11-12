Мишустин: на нацпроекты в федеральный бюджет заложено почти 19 трлн рублей

На мероприятия в рамках национальных проектов за три года в России планируют потратить почти 19 трлн рублей. Об этом на стратегической сессии Правительства ФР заявил премьер Михаил Мишустин, пишет ТАСС.



«В ближайшие три года в проекте федерального бюджета на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 19 трлн рублей», — объявил премьер. По его словам, на достижение национальных целей развития в настоящий момент направлены майский указ президента, 19 нацпроектов и более 40 госпрограмм.



5 из 19 новых программ были запущены по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в феврале 2024 года.