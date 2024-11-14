СМИ: Польша размещает танки в нескольких километрах от Калининградской области

Польша решила разместить приобретенные в Южной Корее танки К2 в нескольких километрах от границы с Калининградской областью — в Бранёво. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила агентству PAP пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская.

«В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады», — уточнила Кошчиньская.

Как напоминает информагентство, в июле 2022 года Польша и Южная Корея заключили соглашение на поставку порядка 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem, а в августе подписав контракт на сумму более $3 млрд, по которому Польша должна была получить первые 180 танков.