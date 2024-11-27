Путин подписал указ об установлении в Вооруженных силах РФ Дня морской пехоты

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В Вооруженных силах РФ установлен День морской пехоты. Отмечать его будут 27 ноября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Внести в подпункт пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 «06 установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2455; 2015, № 9, ст. 1311; № 35, ст. 4969; 2017, № 21, ст. 2993; 2022, № 1, ст. 72) следующие изменения: а) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: «День морской пехоты — 27 ноября», — отмечается в указе.

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