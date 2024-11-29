Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал провести встречи с жителями в каждом муниципалитете. Об этом он написал в на своей странице «ВКонтакте», отвечая на вопросы подписчиков.

Комментаторы поинтересовались, планирует ли глава региона посетить Балтийск, Озерск, Черняховск. «Приеду в каждый муниципалитет и обязательно встретимся не переживайте! Для меня это важно! — написал губернатор. — Обязательно со всеми встречусь и ко всем приеду. График составляем». Он также добавил, что предупреждать жителей о предстоящих встречах он будет за три дня до визитов в своем телеграм-канале и на странице «ВКонтакте».

Накануне Алексей Беспрозванных провел выездное совещание правительства в Советске, также встретился с местными жителями. Посмотреть трансляцию с части встречи можно на странице «Нового Калининграда» «ВКонтакте» по ссылке.

Отметим, ранее прямые встречи с населением во время выездов в муниципалитеты практиковали экс-губернаторы Георгий Боос и Николай Цуканов. При Антоне Алиханове эта практика прекратилась.