Путин подписал законы, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных

В России ужесточили административную и уголовную ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Соответствующие законы подписал президент страны Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Первый из этих законов предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных, допущенной оператором. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов) штрафы вырастут до 400 тыс., 600 тыс. и до 15 млн рублей; при повторных нарушениях штрафы вырастут до 600 тыс. рублей для граждан и до 1,2 млн для должностных лиц, для юридических лиц — от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 20 млн руб. и не более 500 млн руб.

Вторым одобренным законом в Уголовный кодекс вводится новая статья, касающаяся незаконного использования персональных данных, с установлением штрафа до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. При этом если утекли данные несовершеннолетних или биометрические данные, штраф может достигать 700 тыс. рублей.

Если же преступление было совершено в корыстных целях с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, то штраф должен составить до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за 3 года; срок принудительных работ — до 5 лет; срок лишения свободы — до 6 лет.