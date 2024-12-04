Начальником Калининградской областной таможни назначен Владимир Зябко

Приказом ФТС России от 3 декабря генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко назначен на должность начальника Калининградской областной таможни. Как сообщает пресс-служба таможни, с 23 октября он исполнял обязанности начальника таможни.
Владимиру Зябко 45 лет, он родился в городе Павлодар Республики Казахстан. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет. В таможенных органах с сентября 2001 года, начинал службу в оперативно-розыскном отделе Нижневартовской таможни. Занимал должности заместителzя начальника Екатеринбургской таможни, первого заместителя начальника Уральской электронной таможни, начальника Тюменской таможни, исполнял обязанности первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.Напомним, прежний начальник Калининградской областной таможни Сергей Абросимов покинул свой пост в марте 2024 года. В сентябре стало известно, что он трудоустроился в администрацию Калининграда советником «по взаимодействию с силовыми структурами».