Начальником Калининградской областной таможни назначен Владимир Зябко

Приказом ФТС России от 3 декабря генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко назначен на должность начальника Калининградской областной таможни. Как сообщает пресс-служба таможни, с 23 октября он исполнял обязанности начальника таможни.

Владимиру Зябко 45 лет, он родился в городе Павлодар Республики Казахстан. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет. В таможенных органах с сентября 2001 года, начинал службу в оперативно-розыскном отделе Нижневартовской таможни. Занимал должности заместителzя начальника Екатеринбургской таможни, первого заместителя начальника Уральской электронной таможни, начальника Тюменской таможни, исполнял обязанности первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.