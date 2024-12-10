Госдума приняла проект закона об отмене запрета движения «Талибан*»

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Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает возможность исключения движения «Талибан*» из реестра запрещённых в России организаций. Об этом сообщил «Интерфакс».

Авторами документа стали сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Фёдоров, а также депутаты Василий Пискарёв, Андрей Луговой и Дмитрий Вяткин. В законопроекте отмечается, что «запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

Информагентство пишет, что сейчас в России нет механизмов приостановления запрета деятельности такой организации. Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. после вступления в силу судебного решения изменения планируется вносить в список террористических организаций.

Движение «Талибан*» признан в России террористическим с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном.

* «Движение Талибан» — Организация включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

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