Постпреды стран Евросоюза согласовали пятнадцатый пакет антироссийских санкций

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В среду, 11 декабря, постпреды стран Евросоюза достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение венгерского председательства в соцсети Х.

В сообщении уточняется, что ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые «косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций». Также санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Как напоминают европейские СМИ, новые санкции должен еще утвердить Совет ЕС.

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