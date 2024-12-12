Источник: чиновникам правительства рекомендовали не ездить отдыхать за рубеж

Сотрудникам исполнительных органов власти Калининградской области рекомендовали отказаться от заграничных отпусков. Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией, в органы власти пришло соответствующее письмо за подписью начальника Управления государственной службы и кадровой работы Юрия Дудко.



«В письме говорится, что в соответствии с устным поручением губернатора Калининградской области не рекомендовано выезжать за пределы РФ, за исключением следования и сопровождения родственников к месту получения медицинских услуг», — сообщил собеседник портала. По его словам, в министерства и ведомства также был направлен новый бланк заявления на отпуск, где отдельно выделена строчка о том, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудник планирует провести на территории Российской Федерации.



