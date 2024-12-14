Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили

Президентом Грузии избран кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он набрал 224 голоса членов избирательной коллегии выборщиков, сообщает «Коммерсант».

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. В выборах приняли участие 225 выборщиков. Бюллетень депутата Ады Маршания, не отдавшей голос за Михаила Кавелашвили, признали недействительным.

Футбольную карьеру новый президент Грузии начал в тбилисском «Локомотиве» на позиции нападающего, с 1988 по 1995 год играл в тбилисском «Динамо», в составе команды несколько раз становился чемпионом Грузии. С 1991 по 2002 год выступал за сборную Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский «Спартак-Аланию», в составе которого стал чемпионом России, пишет «Коммерсант». Через год он перешёл в «Манчестер Сити», а ещё через год был передан в аренду в швейцарский «Грассхоппер», в составе которого стал чемпионом Швейцарии. В 2016-м и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».



