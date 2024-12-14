Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили

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Президентом Грузии избран кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он набрал 224 голоса членов избирательной коллегии выборщиков, сообщает «Коммерсант».

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. В выборах приняли участие 225 выборщиков. Бюллетень депутата Ады Маршания, не отдавшей голос за Михаила Кавелашвили, признали недействительным.

Футбольную карьеру новый президент Грузии начал в тбилисском «Локомотиве» на позиции нападающего, с 1988 по 1995 год играл в тбилисском «Динамо», в составе команды несколько раз становился чемпионом Грузии. С 1991 по 2002 год выступал за сборную Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский «Спартак-Аланию», в составе которого стал чемпионом России, пишет «Коммерсант». Через год он перешёл в «Манчестер Сити», а ещё через год был передан в аренду в швейцарский «Грассхоппер», в составе которого стал чемпионом Швейцарии. В 2016-м и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».



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