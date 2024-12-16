15 пакетов мало: глава МИД Литвы высказался об антироссийских санкциях

Глава МИД Литвы считает, что 15 пакетов санкций против РФ — «недостаточно». Об этом Кястутис Будрис заявил перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва»

«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить... Во-вторых, мы должны ввести санкции на [российский] СПГ, потому что даже в этом году мы закупаем СПГ примерно на 5 млрд [евро]. И третье — мы должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары», — сказал литовский дипломат.