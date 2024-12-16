15 пакетов мало: глава МИД Литвы высказался об антироссийских санкциях

Все новости по теме: Обмен санкциями между Россией и Западом

Глава МИД Литвы считает, что 15 пакетов санкций против РФ — «недостаточно». Об этом Кястутис Будрис заявил перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва»

«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить... Во-вторых, мы должны ввести санкции на [российский] СПГ, потому что даже в этом году мы закупаем СПГ примерно на 5 млрд [евро]. И третье — мы должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары», — сказал литовский дипломат.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter