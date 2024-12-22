СМИ: ЕС хочет принять 16-й пакет санкций в феврале для «четкого сигнала» Москве

Евросоюз планирует утвердить новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Ведомостей» со ссылкой на газету Welt am Sonntag, пообщавшуюся с дипломатическими источниками в Брюсселе.

Ожидается, что в очередной санкционный пакет войдут экономические «карательные» меры, а также лица, «участвующие в гибридной войне». По словам дипломатов, пакет был задуман как «четкий сигнал» Москве и будет включать меры против конкретных секторов российской экономики, которые «еще не охвачены или охвачены недостаточно». Санкции также должны затронуть людей и организации, которые «считаются пропагандистами российского режима и несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины».

В то же время, как отмечает издание, доказать причастность людей к «гибридным атакам» будет сложно. Поэтому пока непонятно, удастся ли до 24 февраля согласовать новые ограничения.