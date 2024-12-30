Польша решила строить дорогу к границе с Калининградской областью для переброски войск

В ближайшие месяцы Польша построит дорогу к границе с Калининградской областью. Это позволит польским войскам «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на размещенное в Financial Times интервью замглавы польского МВД Мачея Дущика.

Как напоминает информагентство, в ноябре Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд). А к следующему лету польские власти намерены завершить строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток мигрантов.