В Госдуме уточнили размер индексаций пенсионных выплат в 2026–2027 годах

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В России планируется четыре индексации пенсий в 2026–2027 годах. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»), сообщает РИА Новости.

Индексация в 2026 году будет проходить в два этапа: первый — с 1 февраля, на 4,5%, и второй — с 1 апреля и уже на 5,5%. В 2027 году планируется также использовать аналогичный механизм начисления пенсионных пособий: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля. Как напомнил парламентарий, механизм индексации для работающих пенсионеров автоматизирован, подавать дополнительные заявления в Соцфонд не нужно.

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