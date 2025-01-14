В России хотят законодательно защитить систему образования от влияния иноагентов

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В России подготовлен к внесению в парламент пакет законопроектов, направленных на защиту российского образования от влияния иноагентов. Документы подготовлены депутатами комиссии по противодействию иностранному вмешательству. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишет «Интерфакс».

«Подготовили очередной пакет законопроектов о защите суверенитета нашей страны; мы хотим защитить наши самые чувствительные отрасли внутренней политики, такие как образование и педагогика, от влияния иноагентов полностью. Мы не хотим, чтобы иноагенты имели влияние на наше просвещение и образование», — подчеркнул Василий Пискарев, уточнив, что инициативы планируют внести в Госдуму до конца месяца.

Как напоминает информагентство, сегодня в России иностранным агентам законодательно запрещено преподавать, заниматься просвещением и распространять свой контент среди несовершеннолетних.

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