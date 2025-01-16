Балтфлот провел учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров

Экипаж малого ракетного корабля «Зеленый Дол» Балтийского флота провёл учение в Балтийском море по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

На первом этапе учения экипаж отработал действия при обнаружении БПЛА противника и его уничтожении при помощи корабельного вооружения. На втором этапе, по замыслу учения, от средств наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены БЭК «противника», которые были уничтожены огнем из крупнокалиберных пулемётов. В целях повышения выучки личного состава практические стрельбы выполнялись в ночное и дневное время суток, уточнили на Балтфлоте.

Также специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля отработали задачи по нанесению условных массированных ударов главным вооружением МРК — крылатыми ракетами по морским и береговым целям на значительном удалении, с выполнением электронных ракетных пусков из комплексов «Калибр-НК».