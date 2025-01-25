В Госдуме создают государственный стандарт для зимних «ватрушек»

В Госдуме разрабатывают государственный стандарт для зимних «ватрушек». Решение стандартизировать тюбинги связано с их травмоопасностью. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить», — пояснила Буцкая.