МВД РФ уточнило, в каких случаях мигранты попадут в реестр контролируемых лиц

Иностранцы будут включаться в реестр контролируемых лиц в десяти случаях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, напомнив, что с 5 февраля к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории РФ, будет применяться режим высылки.

Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в следующих случаях:

— истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращение срока временного пребывания;

— передача по реадмиссии в Россию иностранного гражданина, при отсутствии законных оснований для его нахождения в России;

— аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство;

— принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца;

— истечение 72-х часов пребывания иностранного гражданина, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки;

— решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России;

— назначение административного наказания в виде административного выдворения;

— решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда;

— незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации;

— вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления.

Иностранцам, которые попадут в реестр контролируемых лиц, будет запрещено совершать целый ряд действий, включая приобретение и регистрацию недвижимости, заключение брака и открытие банковского счета.